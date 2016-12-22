Десятилетняя девочка погибла в серьезном ДТП на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 декабря. На внешнем кольце КАД в Санкт-Петербурге сегодня случилась серьезная авария с участием двух иномарок, в результате которой погиб ребенок.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по городу И Ленобласти, на 95-м км внешнего кольца КАД столкнулись автомобили Mercedes и SsangYong. Свидетели утверждают, что вторая иномарка от сильного удара перевернулась на крышу.

В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка Mercedes. Еще одну женщину, находившуюся в салоне этой машины, доставили в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.