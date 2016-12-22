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Труп изрезанного мигранта-нелегала нашли в центре Петербурга
Происшествия

Труп изрезанного мигранта-нелегала нашли в центре Петербурга

Сегодня 9:17
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Труп изрезанного мигранта-нелегала нашли в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 22 декабря. Труп гражданина Таджикистана с множественными колото-резаными ранениями обнаружен в Невском районе Петербурга.

Как стало известно ФАН, накануне, 21 декабря в 01.22 во дворе дома №143 по проспекту Обуховской обороны с признаками насильственной смерти (визуально множественные колото-резанные ранения груди на животе и груди) найден труп уроженца Таджикистана, временно зарегестрированного в Липецкой области. В Санкт-Петербурге проживал без регистрации.

По словам очевидца, обнаружившего труп, он слышал в парадной крики на нерусском диалекте, после чего увидел выбегающего из парадной в сторону дома №145 по проспекту Обуховской обороны мужчину азиатской внешности.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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Тимур Румянцев
#петербург
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