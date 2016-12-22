Власти Иркутска помогут семьям погибших при массовом отравлении «Боярышником»

Иркутск, 22 декабря. Власти Иркутска намерены оказать материальную помощь семьям жертв массового отравления контрафактным алкогольным суррогатом. Речь идет о компенсациях затрат на захоронение умерших.

«Семьи умерших получат помощь на захоронение в размере 15 тысяч 711 рублей», — сообщил в четверг официальный представитель мэрии Михаил Малыхин на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации.

Как указали представители мэрии, в настоящее время городская администрация в одностороннем порядке расторгла контракты с рядом предпринимателей, на прилавках которых был замечен контрафактный алкоголь. Нескольким другим компаниям направлены предупреждения.