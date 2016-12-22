Рождественская ярмарка возобновила работу на месте теракта в Берлине

Берлин, 22 декабря. На месте, где произошел теракт в Берлине, открылась ярмарка.

Об этом говорится в официальном сообщении правоохранительных органов германской столицы, распространенном в социальных сетях.

Отмечается, что следственные действия на месте преступления завершены. Полиция сняла оцепление с площади, где произошел теракт.

«Мы передаем Брайтшайдплац обратно жителям Берлина», — говорится в сообщении.

Как ранее писала Газета.Ru, на рождественской ярмарке в Берлине произошел теракт, жертвами которого стали 12 человек.