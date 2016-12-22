Центробанк РФ отозвал лицензию у «Международного клирингового банка»

Москва, 22 декабря. Главный российский финансовый регулятор в четверг утром объявил об отзыве лицензии у кредитной организации «Межрегиональный клиринговый банк». Как указано в пресс-релизе Центробанка, «МКБ» нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных нелегальным путем.

«Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — указано в опубликованном Банком России пресс-релизе.

В российской финансовой системе «Межрегиональный клиринговый банк» занимал 487 место по размеру активов.