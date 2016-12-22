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Гендиректор продуктового предприятия в Петербурге присвоил 7 млн фирмы-конкурента
Происшествия

Гендиректор продуктового предприятия в Петербурге присвоил 7 млн фирмы-конкурента

Сегодня 9:06
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Гендиректор продуктового предприятия в Петербурге присвоил 7 млн фирмы-конкурента

Санкт-Петербург, 22 декабря. В Петербурге задержан генеральный директор фирмы, которая занимается поставкой продуктов, который мошенническим путем завладел суммой более 7 млн рублей фирмы-конкурента.

Как стало известно ФАН, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина 1985 года рождения, генеральный директор фирмы, который изобличен в том, что путем обмана, действуя из корыстных побуждений, осуществил несанкционированный перевод денежных средств в размере 7 937 000 рублей с расчетного счета другой фирмы.

В результате задержания при обыске у гендиректора изъяты многочисленные магнитные носители информации, ноутбуки, другие гаджеты, печати различных юридических лиц.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. 

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Дана Балан
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