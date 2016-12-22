Женщина с сообщниками похитила таксиста в Ленобласти

Санкт-Петербург, 22 декабря. Трое вооруженных преступников ограбили таксиста, после чего связали его и затолкали в багажник. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Накануне ночью в поселке Углово трое пассажиров, среди которых была женщина, начали угрожать ножом подвозившему их таксисту 1976 года рождения. Они отобрали у потерпевшего 2 тыс. рублей и два мобильных телефона, а затем связали его руки ремнем и поместили в багажник. После этого они доехали на автомобиля до поселка Мурино, оставили там таксиста и скрылись на неустановленном автомобиле. Все обстоятельства случившегося выясняет полиция.