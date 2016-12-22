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Модель ранней Вселенной напечатали на 3D-принтере
Технологии

Модель ранней Вселенной напечатали на 3D-принтере

Сегодня 9:23
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Модель ранней Вселенной напечатали на 3D-принтере

Нью-Йорк, 22 декабря. Профессор астрономии в нью-йоркском Барнард-колледже Дженна Левин совместно с группой ее сотрудников с помощью 3D-принтера создала миниатюрную трехмерную модель Вселенной, такой, какой она была примерно через 400 тысяч лет после Большого взрыва. Соответствующая статья была опубликована в газете The New York Times.

Так, модель имеет форму неправильной формы шара, поверхности сферы имеет бледно-голубой оттенок, в некоторых зонах отмечены следы Большого взрыва — более горячие области с яркими цветами.

Согласно приведенным данным, учеными была использована специальная компьютерная программа под названием «Космическая скульптура», основанная на карте, созданной при помощи замеров космического микроволнового фонового излучения, которые были проведены с использованием орбитальной обсерватории «Планк».

Как сообщало ранее интернет-издание «Индикатор», американские ученые обнаружили данные, указывающие на наличие крупных лавовых трубок на Луне, которые в будущем могут использоваться в качестве складов и жилых помещений для астронавтов.

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Тимур Румянцев
#земля #вселенная
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