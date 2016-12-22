Мужчины или женщины: ученые узнали, чей мозг стареет быстрее

Будапешт, 22 декабря. Венгерские ученые установили, что мужской мозг стареет и уменьшается быстрее, чем женский мозг.

Научные сотрудники из Университета Сегеда проанализировали мозг 103 взрослых мужчин и женщин. Отмечается, что средний возраст добровольцев — 32 года. Самому младшему участнику был 21 год.

Венгерские нейрофизиологи хотели установить, каким образом взаимодействие между объемом мозга, возрастом и гендерной принадлежностью, которые способствуют изменениям в объеме подкоркового серого вещества в мозге человека, отражается на старении.

Специалисты установили, что есть немало различий с точки зрения структуры головного мозга между мужчинами и женщинами, в том числе, в подкорковых областях. Отмечается, что мужчины лишаются серого вещества значительно быстрее, чем женщины.