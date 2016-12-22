Украинская армия хочет вернуть обратно «бесполезные» беспилотники США

Москва, 22 декабря. Советник главы Генштаба ВСУ Украины Натан Хазин заявил, что присланные США беспилотники RQ-11B Analog Raven Systems признаны неэффективными и бесполезными в условиях боевых действий.

Как пишет Reuters, высокопоставленный украинский военный признался, что он бы вернул беспилотники обратно. Главный минусом дронов он назвал слабую защиту от перехвата и глушения.

Напомним, армия Украины получила американские беспилотники в рамках программы «Инициатива по восстановлению доверия в Европе». За технику Киев заплатил США 12 миллионов долларов.