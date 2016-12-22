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Разыскиваемого Интерполом наркодилера с Украины задержали в Петербурге
Происшествия

Разыскиваемого Интерполом наркодилера с Украины задержали в Петербурге

Сегодня 8:57
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Разыскиваемого Интерполом наркодилера с Украины задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 декабря. В Санкт-Петербурге задержан наркодилер с Украины, находящийся в международном розыске. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники отдела НЦБ Интерпола при содействии полиции накануне задержали гражданина Украины 1973 года рождения на улице Красных Текстильщиков. Известно, что мужчину разыскивали за совершение преступления по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». О поимке злоумышленника проинформированы инициатор розыска и петербургская прокуратура.

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Ксения Тасманова
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