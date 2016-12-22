Сирия: министр войны ИГИЛ воскрес из мертвых под Пальмирой

Пальмира (Сирия), 22 декабря. Так называемый «министр войны» запрещенной в РФ группировки ИГ Абу Умар Аш-Шишани был запечатлен на фото, опубликованном в Интернете самими террористами.

При этом сами боевики Исламского государства заявили о гибели одного из своих главарей в середине июля 2016 года. Впрочем, как выяснилось в итоге, информация оказалось «уткой».

Судя по фото, «рыжий генерал», так его называют арабские СМИ, находится в багажнике внедорожника в пустыне. Если верить подписи, то снимок сделан в окрестностях древней Пальмиры.

