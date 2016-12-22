Кадыров назвал «беспрецедентной наглостью» статью про убийство посла РФ

Грозный, 22 декабря. Глава Чеченской республики выступил с резкой критикой статьи американского журналиста Герша Кунтцмана, выразившего одобрение в связи с убийством в Анкаре российского посла Андрея Карлова. По мнению Рамзана Кадырова, автор статьи героизирует террориста, убившего посла.

«И после этого ни автор пасквиля Герш Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми, — отмечает Кадыров на своей странице Instagram. — Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма».

Глава Чечни подчеркнул, что настоящие мусульмане во всем мире отнеслись к подлому убийству Карлова с возмущением.