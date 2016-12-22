Мединский стал «Человеком года» за вклад в развитие российского кино

Москва, 22 декабря. Министр культуры России Владимир Мединский назван «Человеком года» по версии Русского биографического института.

По оценкам экспертов, Мединский внес значительный вклад в поддержку и развитие российского кинематографа в 2016 году. Как пишет Газета.Ru, председатель совета директоров Русского биографического института Святослав Рыбас признался, что ведомство вкладывает много сил, чтобы позиции российского кинематографа укреплялись.

Министр подчеркнул, что его награда принадлежит всему ведомству. Он также добавил, что программа кинофикации будет продолжена в ближайшие годы.