Банк России отозвал лицензию у «Столичной расчетной палаты»

Москва, 22 декабря. Утром в четверг стало известно о том, что российский Центробанк принял решение об отзыве лицензии на банковскую деятельность у кредитной организации «Столичная расчетная палата».

«Столичная расчетная палата» не соблюдало требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, — указано в пресс-релизе банковского регулятора. — Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций».

В российской финансовой системе «Столичная палата занимала» 613 место по объему активов.