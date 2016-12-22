Названы самые привлекательные регионы России для мигрантов

Москва, 22 декабря. Практически каждый десятый рабочий является мигрантом на Дальнем Востоке.

Как стало известно, с большим желанием мигранты отправляются на заработки далеко не в Москву, а на Дальний Восток. По подсчетам министерства труда, в Магаданской области доля приезжих рабочих на 1 ноября составила 9,4%, на Чукотке — 8,7%, на Сахалине этот показатель чуть меньше — 8,3%.

Отмечается, что в столице и крупнейших городах России данный показатель куда меньше. В Москве — 7,4%, чуть больше в Подмосковье — 7,7%, в Северной столице и Ленобласти — 7,2%, сообщает Life.ru.

Сообщается, что в регионах Северного Кавказа доля приезжих рабочих из других государств почти в 10 раз ниже. К примеру, в Чечне доля мигрантов составляет всего 1,1%, в Дагестане — 1%. Заработать в разные регионы России традиционно едут представители азиатских республик бывшего СССР, а также Китая и Южной Кореи.