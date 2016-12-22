Антигравитационный двигатель испытали китайские космонавты

Пекин, 22 декабря. Космонавты из Поднебесной, если верить заявлениям Академии космических наук и технологий КНР, совершили невозможное, успешно испытав в невесомости новый тип двигателя.

Как передают местные СМИ, в Китае был сконструирован первый прототип антигравитационного двигателя. Теоретические догадки с успехом были протестированы на борту станции «Тяньгун-2».

По замыслу ученых, двигатель, который работает без выброса реактивной массы, способен будет доставлять исследователей космоса до Марса всего в течение 10 недель. Как уточняется, работы по доработке и совершенствованию механизма будут продолжены дальше.



