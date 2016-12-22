Россия направит в Киргизию 5 млн долларов в рамках программы ООН

Бишкек, 22 декабря. Правительство России перечислило очередной грант в размере пяти миллионов долларов на поддержку наиболее уязвимых слоев населения в Киргизии рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Об этом рассказала координатор по связям с общественностью ВПП ООН Елизавета Залкинд. Отмечается, что грант является частью регулярных ежегодных взносов РФ для поддержки киргизских программ.

Деньги пойдут на строительство и ремонт важных объектов инфраструктуры сел в стране, а также на обучения сельских жителей в Киргизии.

Ранее в Госдуме объяснили просьбу Атамбаева закрыть военную базу РФ в Киргизии.