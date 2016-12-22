Гроб с телом посла Андрея Карлова привезли для панихиды в здание МИД РФ

Москва, 22 декабря. Гроб с тело российского посла в Анкаре Андрея Карлова привезли в центральное здание министерства иностранных дел России на Смоленской площади Москвы. Сегодня состоится гражданская панихида по убитому в чужой земле послу России, в которой примет участие президент Путин.

Перед официальным началом траурной церемонии с покойным простятся его родственники. Отпевание погибшего от руки убийцы посла состоится в Храме Христа Спасителя, его совершит патриарх Кирилл. В настоящее время москвичи продолжают нести цветы к зданию министерства иностранных дел.