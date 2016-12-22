Крым готов доказать ООН нарушение прав человека на Украине

Симферополь, 22 декабря. Крым готов предложить генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций проект резолюции по Украине, указав подлинные нарушения прав человека Киевом.

Об этом рассказал член крымского правительства Заур Смирнов.

Генассамблея ООН приняла в понедельник резолюцию. Она призвала к международному наблюдению за ситуацией в области защиты прав человека в Крыму. Автором проекта резолюции выступила Украина.

Как отметил Смирнов, в крымское правительство приходят украинцы, с просьбой обратиться в ООН вопросу вопиющего нарушения прав человека в их стране. Сами они обратиться не могут и, по словам Смирнова, боятся, так как на Украине подавляется на корню любая свобода инакомыслия и царят репрессии.