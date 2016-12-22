Вице-губернатор Приморья, находящийся под домашним арестом, уволен с должности

Владивосток, 22 декабря. Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко уволен с занимаемой должности. Глава региона Владимир Миклушевский принял отставку своего зама.

Напомним, что в отношении уже бывшего зама губернатора в настоящее время проводятся следственные действия. Экс-чиновника подозревают в «покушении на мошенничество». Накануне суд поместил Сидоренко под домашний арест.

«Сергей Петрович совершил мужской поступок — передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег», — приводит слова Миклушевского пресс-служба регионального правительства.



