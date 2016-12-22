Судьбу этапа кубка мира по биатлону в Тюмени решат спортивные чиновники

Тюмень, 22 декабря. В четверг Международный союз биатлонистов проведет заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о проведении очередного этапа кубка мира по биатлону в российской Тюмени. Ранее, напомним, биатлонисты из Норвегии, Великобритании, Чехии и Франции объявили бойкот соревнованиям в России в связи с прогремевшим в этом году допинговым скандалом.

Биатлонисты четырех стран потребовали, чтобы Международный союз биатлонистов дисквалифицировал российских спортсменов только из-за подозрения в том, что они могли выступать с использованием допинговых препаратов, например, на зимней Олимпиаде в Сочи. В ходе сегодняшнего заседания основным аргументом противников российского спорта станет вторая часть «антидопингового» доклада Макларена.