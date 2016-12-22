США готовят ответ на «хакерские атаки России» не в киберпространстве

Вашингтон, 22 декабря. Ответ на кибератаки на институты Демократической партии США, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве, необязательно осуществят в киберпространстве. Об этом заявил сегодня в эфире телекомпании MSNBC глава министерства национальной безопасности США Джей Джонсон.

Он напомнил слова лидера США Барака Обамы, который ранее заявил, что в настоящее время изучается целый перечень мер. Джонсон подчеркнул, что ответ необязательно придет из того же поля.

«Итак, в настоящий момент рассматривается перечень различных вещей. И мы обдумываем их крайне внимательно», — заявил Джонсон.

Напомним, ответственность за предполагаемые хакерские атаки на политические организации в США администрация действующего президента страны пытается приписать российским хакерам. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал это обвинение, заявив, что хакеры из РФ не имеют никакого отношения к данным атакам.