Часть отравившихся «боярышником» в Иркутске умерли из-за неизвестного яда

Иркутск, 22 декабря. Часть отравившихся «боярышником» умерли из-за неизвестного яда. Об этом рассказали в медицинских кругах региона.

Отмечается, что часть попавших в лечебные учреждения жителей Иркутской области умерли из-за отравления не метанолом, а другим веществом. Согласно заявлению врачей, часть из 37 летальных исходов, зарегистрированных на данный момент в больницах (остальные умерли вне стационаров), произошла от отравления не метанолом, а другим — неизвестным ядом.

Напомним, ранее в Иркутской области от отравления спиртосодержащими жидкостями погибли 63 человека.