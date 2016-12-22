Водитель маршрутки в Югре оставил на жутком морозе двух школьников

Нижневартовск, 22 декабря. Правоохранительные органы ХМАО инициировали проверку в отношении водителя маршрутного автобуса, отказавшего в посадке в салон двух школьников.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя городской администрации Нижневартовска, мужчина, несмотря на то, что салон автобуса был полупустой, отказался подвезти двух школьников, заявив, что место есть только для одного.

При этом, как отмечается, температура наружного воздуха в городе сейчас составляет около -50 градусов. «Отдел транспорта проводит по данной информации проверку», — заявили в мэрии Нижневартовска.

Напомним, что ранее в региональном СУ СК предупредили перевозчиков о том, что отказ в перевозке детей в сложившихся экстремальных погодных условиях будет уголовно-наказуем.



