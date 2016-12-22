Журналист, одобривший убийство посла Карлова, потребовал извинений от России

Нью-Йорк, 22 декабря. Американский журналист Герш Кунцтман в ответ на требование извинений со стороны МИД РФ объявил, что это Россия должна извиняться перед ним и всем миром. Напомним, Кунцтман написал статью, в которой объявил убийство посла Андрея Карлова в Анкаре «справедливым возмездием за преступления РФ в Сирии».

Журналист New York Daily News повторил заявления о «военных преступлениях России» и даже пообещал предоставить список того, за что должна просить прощения Россия. При этом многочисленные гневные письма американцев, осудивших его за нашумевший пасквиль, он назвал «тревожной тенденцией».