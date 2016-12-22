Пострадавшие при аварийной посадке Ил-18 пройдут лечение в Москве

Москва, 22 декабря. Воздушное судно Ил-76 с пострадавшими военными на борту вылетело из Якутии в Москву.

Как стало известно, на борту самолета перевозят 38 раненых. Доктора оценивают их состояние как средней тяжести.

Напомним, в медицинском учреждении четыре человека находились в критическом состоянии. Согласно прогнозам медиков, которые прилетели в поселок Тикси на военном лайнере с медицинским модулем, пострадавшие смогут перенести перелет.

Лайнер Ил-76, следовавший рейсом Екатеринбург — Тикси, в прошлый понедельник совершил аварийную посадку в 29 километрах от пункта назначения. На борту лайнера находилось 38 человек, в том числе семь членов экипажа. Изначально СМИ писали о том, что при падении выжили только 7 человек, затем эту информацию опровергли. Все пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.