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Уголовное дело из-за инцидента с леопардом в цирке возбудили в Красноярске
Происшествия

Уголовное дело из-за инцидента с леопардом в цирке возбудили в Красноярске

Вчера 7:59
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Уголовное дело из-за инцидента с леопардом в цирке возбудили в Красноярске

Красноярск, 22 декабря. Региональное СУ СК России  возбудило уголовное дело по факту нападения циркового леопарда на женщину, которое случилось в субботу 17 декабря в Красноярском крае.

Как сообщается, дело открыто по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ). До этого следователи проводили в цирке доследственную проверку.

Напомним, что инцидент произошел во время циркового выступления. Леопард в ходе очередного номера напал на зрителей, в итоге пострадала 53-летняя женщина, получившая телесные повреждения
 

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Алексей Громов
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