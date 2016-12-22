Трамп собирается обложить импорт в США дополнительной пошлиной — СМИ

Вашингтон, 22 декабря. В настоящее время в команде избранного президента США Дональда Трампа ведется обсуждение законопроекта о введении дополнительных пошлин на импорт товаров. Как сообщили CNN многочисленные источники в окружении Трампа, размер новой пошлины должен составить 5%.

Как отмечают источники, Трамп намерен ввести дополнительную пошлину через президентский указ, чтобы избежать проблем с принятием законопроекта в конгрессе США, интересы в котором лоббируют в том числе влиятельные импортеры.

Ранее в ходе своей президентской кампании Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости сокращения доли импорта в продаваемых в Соединенных Штатах товарах и услугах для поддержки собственной экономики.