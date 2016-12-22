Ученые рассказали о неожиданной пользе кофе

Токио, 22 декабря. Кофеин на непродолжительное время помогает улучшить работу малых кровеносных сосудов. К такому выводу пришли ученые из расположенного в японской префектуре Окинава университета University of the Ryukyus.

Исследователи проверили показания 27 добровольцев в возрасте от 22 до 30 лет. Часть участников эксперимента пили кофе без кофеина, другие употребляли традиционный кофе. Кому достался напиток с кофеином, а кому нет, испытуемые не знали. Уровень кровотока в малых кровеносных сосудах пальцев испытуемых ученые оценивали не инвазивным способом с помощью доплеровской флоуметрии.

В результате исследования выяснилось, что у пивших кофе с кофеином подопытных работа малых кровеносных сосудов улучшалась в среднем на 30%. Эффект был заметен в течение 75 минут после употребления кофеина.