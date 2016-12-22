Ученые объявили, что общение с людьми смертельно опасно для дельфинов

Майами, 22 декабря. Исследователи из американского штата Флорида проанализировали историю общения людей с дельфинами в лагуне Сарасота-Бей за последние 45 лет и пришли к малоприятному выводу: даже дружеское общение с человеком опасно для таких умных и дружелюбных животных, как дельфины.

В 1990-е годы количество контактов с дельфинами во Флориде резко выросло из-за обилия туристов со всего мира. При этом, по подсчетам исследователей, за последние 20 лет в лагуне в ходе общения с людьми пострадали не менее 70 дельфинов, многие из них погибли.