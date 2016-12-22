Ученые рассказали о захвате Солнечной системы роботами

Вашингтон, 22 декабря. Специалисты Космического центра Кеннеди NASA рассказали, как Солнечная система, в том числе Луна, может быть освоена роботами.

Согласно сценарию ученых, для формирования удачной автономной колонии роботов хватит на протяжении нескольких десятков лет доставлять на Луну минимум 12 тонн полезной нагрузки. Отмечается, что она будет представлять собой подконтрольную с Земли колонию роботов. Запасы Луны и астероидов смогут позволить этой колонии в будущем перейти к автономной жизни.

Как отмечают американские эксперты, популяция роботов из-за доступа к почти неограниченным объемам полезных ископаемых и энергии будут расти в геометрической прогрессии.

Согласно прогнозам ученых, через несколько десятков лет объем промышленного производства на Луне превысит индустриальный резерв США в миллионы раз. Также, отмечают ученые, на это не понадобится дополнительное денежное вложение.