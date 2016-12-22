Задержанным по делу о массовом отравлении в Иркутске изберут меру пресечения

Иркутск, 22 декабря. Первое слушание, в ходе которого будет избрана мера пресечения задержанным по делу о массовом отравлении, пройдет в Иркутске в пятницу 23 декабря.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей городского Ленинского суда, завтра пройдет рассмотрение ходатайств в отношении семи подозреваемых. На субботу 24 декабря назначено заседание по поводу избрания меры пресечения еще двоим задержанным.

Добавим, что всего жертвами отравления настойкой «Боярышник» в Иркутске стали 63 человека. Кроме того, в течение суток в полицию Иркутска поступили 89 сообщений о местах продажи спиртосодержащего напитка.