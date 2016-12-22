Уровень позитивного отношения американцев к России упал до уровня 1986 года

Москва, 22 декабря. Ученые Чикагского совета по глобальным вопросам выяснили, что уровень позитивного отношения американцев к россиянам упал до показателя 1986 года.

Такие данные дают специалисты по итогам опроса в декабре. Результаты исследования опубликованы на сайте совета.

Опрос проводился во всех штатах США. Эксперты предложили респондентам отметить отношение к РФ с помощью 100-бальной системы. Низшее деление обозначало крайне негативные чувства, а высшее деление — максимально позитивное отношение. Средняя оценка для россиян составила 32 балла.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1005 человек.