ВСУ назвали бесполезными поставленные США беспилотники

Киев, 22 декабря. Советник начальника Генштаба ВСУ Натан Хазин жестко раскритиковал полученные от США разведывательные беспилотные аппараты Raven RQ-11B Analog Raven Systems за неэффективность.

«С самого начала это было неправильное решение использовать эти беспилотники», - цитирует слова Хазина издание «Газета.ru».

Среди недостатков беспилотников советник назвал отсутствие защиты от современных средств радиоэлектронной борьбы. По словам Хазина, уязвимость аппаратов позволяет неприятелю вычислить позиции украинских военных. Также эксперт указал на малый срок работы батареи, из-за чего беспилотник не может вести разведку артиллерийских батарей противника.

Хазин отметил, что если бы это зависело от него, то все 72 американских беспилотника были бы отправлены в США.