Ученые нашли наиболее эффективный способ борьбы с бактериями

Орхус (Дания), 22 декабря. Ученые Орхусского университета в ходе долгих исследований нашли новый способ уничтожения бактерий, способных сопротивляться воздействию антибиотиков.

Как оказалось, у таких «живучих» бактерий есть «палиндромы», и как раз воздействуя на них можно сделать клетки более уязвимыми. Для этого достаточно не давать развиваться защитной реакции, то есть препятствовать уходу микроорганизмов в «спячку» с последующей выработкой токсинов.

Для этого на клетки надо воздействовать антитоксинами, в составе которых и есть «палиндромы». Предполагается, что открытие станет новой вехой, которое сделает антибактериальное лечение наиболее эффективным.

