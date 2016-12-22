Первый случай отравления контрафактной водкой зафиксирован в Иркутске

Иркутск, 22 декабря. Медики зафиксировали первый случай смертельного отравления контрафактной водкой в Иркутске на фоне ЧС, когда в более 60 человек погибли от отравления «боярышником» в регионе.

Об этом рассказал начальник департамента здравоохранения и социальной защиты Иркутска Наталья Тарабан. Он отметил, что одна из жительниц Ленинского района Иркутской области умерла на дому. Ее родственники и знакомые рассказали, что женщина употребляла водку «Белая береза».

Напомним, ранее 64 человека погибли в Иркутской области от отравления спиртосодержащей жидкостью.