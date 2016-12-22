Китайские медики объявили о новых заражениях птичьим гриппом H7N9 в Шанхае

Шанхай, 22 декабря. Третий случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H7N9 выявлен в Китае за неделю. Сейчас врачи обследуют в стационаре мужчина по фамилии Чжан, который прибыл в Шанхай из провинции Цзянсу.

Другой случай заражения птичьим гриппом H7N9 был ранее выявлен у мужчины 75 лет, медики положили его в больницу, состояние его оценивается как тяжелое. Третий случай заражения стал поводом для запрета на продажу мяса домашней птицы в городе Сямэнь.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп штамма H7N9 протекает очень тяжело, однако непохоже, чтобы он активно передавался от человека к человеку.