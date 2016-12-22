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ООН в замешательстве: виновные в атаке на гумконвой не установлены
Весь мир

ООН в замешательстве: виновные в атаке на гумконвой не установлены

Вчера 7:19
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ООН в замешательстве: виновные в атаке на гумконвой не установлены

Нью-Йорк, 22 декабря. «Невозможно установить исполнителя или исполнителей» — такой вердикт вынесла комиссия ООН по расследованию инцидента, случившегося 16 сентября во время атаки на гуманитарный конвой в Сирии.

Как сообщает РИА Новости, в комиссии признают итак очевидную воздушную атаку на колонну, в результате которой погибли около 20 человек и были уничтожены 18 машин, однако кто мог стоять за налетом, так до сих пор неизвестно.

Согласно проведенным исследованиям, эксперты смогли придти лишь к выводу, что техническими возможностями для проведения такой атаки обладали, как силы международной коалиции, так ВКС РФ и ВСС САР.

Комиссия «была неспособна прийти к определенному заключению» — значится в выводах проведенного расследования. При этом подчеркивается, что «вовлечение самолетов международных сил коалиции крайне маловероятно».

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Алексей Громов
#сирия
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Жители освобожденного Алеппо: Мы ждали этого 5 лет
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