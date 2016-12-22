Смертельный «Боярышник» ищут в магазинах Тывы

Красноярск, 22 декабря. Власти Тывы проверяют торговые точки, в которых может продаваться ставшая причиной смерти 63-х человек в Иркутске спиртсодержащая жидкость «Боярышник». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Проверка проводится по требованию главы региона. В рейдах по точкам участвуют сотрудники Службы по лицензированию, полиции и регионального управления Роспотребнадзора. Также с продажи снимаются другие потенциально опасные жидкости.