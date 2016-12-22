Таджикистан разрешил авиакомпании «Ямал» один чартерный рейс

Душанбе, 22 декабря. Власти Таджикистана разрешили авиакомпании «Ямал» совершить еще один рейс в страну, чтобы забрать пассажиров из аэропорта «Жуковский». Делегация таджикского Департамент гражданской авиации отправилась в Москву для проведения консультаций по проблеме «Ямала».

«Мы разрешили авиакомпании «Ямал» совершить один чартерный рейс, — заявил в четверг министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода. — Мы могли бы сразу разрешить полеты «Ямала» из аэропорта «Жуковский», но это неприемлемо, чтобы авиакомпания, не подав заявку и не получив разрешение на полеты, начала продажу билетов».

Напомним, ранее Таджикистан обосновал отказ в выдаче разрешения отсутствием паритета.