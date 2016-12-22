Нью-Йорк переживает нашествие зомби из-за нового вида наркотиков

Нью-Йорк, 22 декабря. Несколько десятков жителей мегаполиса стали «зомби» из-за отравления новым видом синтетических наркотиков. О необычном эффекте неизвестных ранее «спайсов» говорится в статье в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

Отравление произошло 12 июля, жертвами нового вида наркотиков, который дилеры назвали «АК-47, 24 карата золота» стали 33 жителя Нью-Йорка и его пригородов. Все отравившиеся отличались чрезвычайно заторможенной реакцией, почти не обращали внимания на окружающих и изредка издавали звуки, похожие на стон зомби в фильмах ужасов. Кроме того, жертвы новых «спайсов» очень медленно двигали руками и ногами.

Сообщается, что после проведения тщательных анализов 66 проб крови жертв отравления, ученым удалось выяснить состав наркотика и даже назвать его разработчика. Оказалось, что основой нового «спайса» оказался разработанный еще в 2009 году препарат AB-FUBINACA компании Pfizer. Ученые предполагают, что формула лекарства была незаконно получена преступниками и используется для подпольного производства наркотиков лабораториями в Китае.