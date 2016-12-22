Стали известны наиболее подделываемые в России товары

Москва, 22 декабря. Оборот торговли в России контрафактной продукцией по итогам 2015 года вырос и составил фантастическую сумму в 2,5 триллионов рублей.

Как сообщается в новом исследовании «Высшей школы экономики», доля подделок на рынке достигла значений в 9%. Безусловный лидер в стране по реализации контрафакта — водки и ликеры, поддельное крепкое спиртное занимает 40% алкогольного рынка.

На втором месте в «рейтинге» подделок — изделия легкой промышленности (треть от всего оборота). На третьем месте по популярности среди производителей контрафактной продукции — парфюмерия и косметика (20%).

Как отмечается, в основном некачественная продукция реализуется через небольшие магазины и рынки. Кроме того, торговля контрафактом все активнее перемещается в интернет.

