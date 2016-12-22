Сирия, 22 декабря. Армия правительства Сирии взяла под полный контроль Алеппо, под Пальмирой ВКС РФ оказали поддержку САА и нанесли удары по позициям террористов «Исламского государства»*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
В результате перестрелки САА с боевиками группировки «Джейш аль-Ислам»***** недалеко от шоссе Дамаск – Хомс погибли три солдата правительственной армии.
За прошедшие сутки зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. Террористы обстреляли Барзу, Бузайну, Джаубар, Кабун, Кафер-Батну, Харасту, Мазраад-Махмуд, больницу Ибн-эль-Валид и лагерь Эль-Вафидин.
Эвакуация боевиков и их семей подходит к концу. САА получила полный контроль над Алеппо. По другим данным, в городе все еще остается около двух тысяч человек, ожидающих эвакуации.
Правительство Сирии собирается возобновить работу аэропорта Алеппо, закрытого с 2013 года.
Боевики «Нур аль-Дин аль-Зенки» до смерти замучили жителя Аль-Баба, обвинив его в причастности к «Исламскому государству».
Террористы «Исламского государства» провели контратаку под Аль-Бабом. По данным турецкой стороны, в результате атаки террористов-смертников на трех заминированных автомобилях в Аль-Бабе погибли 14 солдат, 33 получили ранения.
При проведении воздушных и наземных атак было ликвидировано 138 террористов «Исламского государства». ССА** и турецкой армии пришлось отступить.
Турецкая армия контролирует шоссе между Аль-Бабом и Алеппо. Бои с террористами «Исламского государства» продолжаются.
Террористы «Исламского государства» вернули контроль над горой Акил недалеко от Аль-Баба.
В результате авиаудара ВВС Турции по жилым кварталам Аль-Баба погибли три мирных жителя.
Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился в с Баной Алабед — маленькой девочкой, которая писала посты в Twitter из осажденного Алеппо.
За прошедшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима прекращения боевых действий. Боевики применили ствольную артиллерию, минометы и стрелковое оружие во время обстрелов кварталов Сукари, Лерамон, «3000», Маньян, Амри и Эль-Амрия.
ВКС РФ оказали поддержку армии правительства Сирии в окрестностях Пальмиры и нанесли несколько авиаударов по позициям террористов «Исламского государства».
САА отразила мощную атаку «Исламского государства» у авиабазы Т4. Уничтожен танк и вооруженный пикап террористов.
Боевики «Исламского государства» заявили, что ими было убито 14 шиитских боевиков в поселке Шарифа к западу от авиабазы Т4.
Террористы «Исламского государства» заявили, что в результате атаки к востоку от авиабазы Т4 ими было убито 12 солдат и уничтожен один танк армии правительства Сирии.
ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в районах Аль-Хувайка, Аль-Рашдийя и Аль-Хусайния в северном пригороде Дейр Эз-Зора.
Жители, эвакуированные из городов аль-Фуа и Кефрайа, свидетельствуют о многочисленных преступлениях боевиков в отношении мирного населения.
Самолет ВВС Ирана С-130 сбросил гуманитарную помощь жителям городов Фуа и Кефрая в провинции Идлиб.
Подкрепление террористов «Исламского государства» из Дейр эз-Зора приближается к Ракке.
SDF**** освободили три деревни к востоку от Каравана. Джабар остается под контролем террористов «Исламского государства».
Силы ССА ведут огонь по позициям армии правительства Сирии на севере Хамы.
За сутки зафиксировано два нарушения режима тишины: под огонь боевиков попали Махарда и Суран.
Террористы «Исламского государства» устроили в деревне Маркад военный парад и свадьбу для 10 своих боевиков. На данный момент это последнее место концентрации террористов «Исламского государства» в провинции Хасака.
В результате авиаудара в окрестностях города Рамади была уничтожена военная техника «Исламского государства» и 12 террористов.
Боевики «Исламского государства» заявили, что за все время боев в Мосуле они убили более пяти тысяч солдат иракской армии.