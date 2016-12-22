Сирия, 22 декабря. Армия правительства Сирии взяла под полный контроль Алеппо, под Пальмирой ВКС РФ оказали поддержку САА и нанесли удары по позициям террористов «Исламского государства»*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В результате перестрелки САА с боевиками группировки «Джейш аль-Ислам»***** недалеко от шоссе Дамаск – Хомс погибли три солдата правительственной армии.

За прошедшие сутки зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. Террористы обстреляли Барзу, Бузайну, Джаубар, Кабун, Кафер-Батну, Харасту, Мазраад-Махмуд, больницу Ибн-эль-Валид и лагерь Эль-Вафидин.

Провинция Алеппо

Эвакуация боевиков и их семей подходит к концу. САА получила полный контроль над Алеппо. По другим данным, в городе все еще остается около двух тысяч человек, ожидающих эвакуации.

Правительство Сирии собирается возобновить работу аэропорта Алеппо, закрытого с 2013 года.

Боевики «Нур аль-Дин аль-Зенки» до смерти замучили жителя Аль-Баба, обвинив его в причастности к «Исламскому государству».

Террористы «Исламского государства» провели контратаку под Аль-Бабом. По данным турецкой стороны, в результате атаки террористов-смертников на трех заминированных автомобилях в Аль-Бабе погибли 14 солдат, 33 получили ранения.

При проведении воздушных и наземных атак было ликвидировано 138 террористов «Исламского государства». ССА** и турецкой армии пришлось отступить.

Турецкая армия контролирует шоссе между Аль-Бабом и Алеппо. Бои с террористами «Исламского государства» продолжаются.

Террористы «Исламского государства» вернули контроль над горой Акил недалеко от Аль-Баба.

В результате авиаудара ВВС Турции по жилым кварталам Аль-Баба погибли три мирных жителя.

Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился в с Баной Алабед — маленькой девочкой, которая писала посты в Twitter из осажденного Алеппо.

За прошедшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима прекращения боевых действий. Боевики применили ствольную артиллерию, минометы и стрелковое оружие во время обстрелов кварталов Сукари, Лерамон, «3000», Маньян, Амри и Эль-Амрия.

Провинция Хомс

ВКС РФ оказали поддержку армии правительства Сирии в окрестностях Пальмиры и нанесли несколько авиаударов по позициям террористов «Исламского государства».

САА отразила мощную атаку «Исламского государства» у авиабазы Т4. Уничтожен танк и вооруженный пикап террористов.

Боевики «Исламского государства» заявили, что ими было убито 14 шиитских боевиков в поселке Шарифа к западу от авиабазы Т4.

Террористы «Исламского государства» заявили, что в результате атаки к востоку от авиабазы Т4 ими было убито 12 солдат и уничтожен один танк армии правительства Сирии.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в районах Аль-Хувайка, Аль-Рашдийя и Аль-Хусайния в северном пригороде Дейр Эз-Зора.

Провинция Идлиб

Жители, эвакуированные из городов аль-Фуа и Кефрайа, свидетельствуют о многочисленных преступлениях боевиков в отношении мирного населения.

Самолет ВВС Ирана С-130 сбросил гуманитарную помощь жителям городов Фуа и Кефрая в провинции Идлиб.

Провинция Ракка

Подкрепление террористов «Исламского государства» из Дейр эз-Зора приближается к Ракке.

SDF**** освободили три деревни к востоку от Каравана. Джабар остается под контролем террористов «Исламского государства».

Провинция Хама

Силы ССА ведут огонь по позициям армии правительства Сирии на севере Хамы.

За сутки зафиксировано два нарушения режима тишины: под огонь боевиков попали Махарда и Суран.

Провинция Хасака

Террористы «Исламского государства» устроили в деревне Маркад военный парад и свадьбу для 10 своих боевиков. На данный момент это последнее место концентрации террористов «Исламского государства» в провинции Хасака.

Ирак

В результате авиаудара в окрестностях города Рамади была уничтожена военная техника «Исламского государства» и 12 террористов.

Боевики «Исламского государства» заявили, что за все время боев в Мосуле они убили более пяти тысяч солдат иракской армии.