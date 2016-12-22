Ученые рассказали, кто является главной жертвой рекламы фаст-фуда

Хановер (США), 22 декабря. Американские ученые в ходе исследований выяснили, кто из потребителей является «главной жертвой» рекламы фаст-фуда.

Как оказалось, наиболее восприимчивы к роликам про «Макдональдс» или «Бургеркинг» дети, склонные к ожирению. При просмотре рекламы заведений быстрого питания у них идет мощная активизация центра удовольствия в головном мозгу.

Для подтверждения своих догадок ученые провели эксперимент с участием почти 100 детей в возрасте от 9 до 12 лет. И именно склонные к полноте дети наиболее активно реагировали на показываемые ролики с рекламой фаст-фуда.



