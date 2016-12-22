Жители Иркутска нашли 89 точек, продающих контрафактный алкоголь

Иркутск, 22 декабря. За сутки от жителей города поступило почти 90 звонков о торговле алкогольным контрафактом. Об этом на заседании комиссии по ЧС в мэрии Иркутска заявил глава МКУ «Безопасный город» Андрей Медведев.

«За сутки поступило 89 звонков от жителей с сообщением о местах торговли о торговле спиртосодержащей жидкостью», — сообщил Медведев.

Напомним, из Иркутска продолжают поступать сообщения о все новых жертвах отравления содержащим спирт средством «Боярышник». Недавно стало известно, что из-за суррогата в городе погибли 63 человека, всего от отравления «Боярышником» пострадали 109 человек.