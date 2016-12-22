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Освобожденный Алеппо: последние новости на 22 декабря
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Освобожденный Алеппо: последние новости на 22 декабря

Вчера 8:01
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Освобожденный Алеппо: последние новости на 22 декабря

Алеппо (Сирия), 22 декабря. В Алеппо в течение нескольких часов завершится эвакуация боевиков вместе с семьями, город уже полностью находится под контролем армии правительства Сирии. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Эвакуация террористов вместе с родственниками из освобожденного Алеппо входит в завершающую стадию: до его завершения остается буквально несколько часов. После этого руководство Вооруженных сил Сирии опубликует официальное заявление о том, что город полностью освобожден от членов террористических организаций.

В Международном комитете Красного Креста сообщили, что всех больных и раненых жителей восточной части Алеппо эвакуировали. В последнем госпитали в сирийском городе не осталось ни одного пациента.

Комиссия Организации объединенных наций не смогла найти виновного в обстреле гуманитарного конвоя в Алеппо в сентябре этого года. По словам представителей комиссии, им не удалось установить, кто стоит за атакой на гумконвой. При этом они заявили, что не уверены, что атака была умышленной.

В Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что не имеют никаких данных о поступлении гуманитарной помощи в Алеппо. По словам официального представителя Госдепа Джона Кирби, ведомство не может никак прокомментировать информацию о поставках гумпомощи в сирийский город.

Освобожденный Алеппо: последние новости на 22 декабря

В рамках операции по освобождению Аль-Баба в провинции Алеппо Вооруженные силы Турции потеряли не менее 14 военнослужащих, которые стали жертвами ударов террористов «Исламского государства» (ДАИШ — арабское название, запрещенная в России по решению Верховного суда террористическая организация). Боевики во время атак на турецкие войска используют машины со взрывчаткой.

Состоялась встреча турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с Баной Алабед. Эта маленькая девочка с помощью страницы в социальной сети Twitter рассказала миру, что происходило в осажденном Алеппо.

Организация Объединенных наций создаст структуру, которая будет заниматься расследованием преступлений на территории Сирии. Соответствующее решение было принято в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН. Нововведение облегчит судебные разбирательства. Против принятия документа проголосовали представители 15 государства, поддержали данное решение более сотни государств. Документ был подготовлен специалистами из более 30 стран, например, европейских и арабских, Канады, Турции и Украины. Генеральному секретарю ООН в ближайшие дни предстоит определить, какими конкретно вопросами будет заниматься созданная структура.

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Алексей Громов
#сирия #алеппо
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Жители освобожденного Алеппо: Мы ждали этого 5 лет
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