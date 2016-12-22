Технологии сделали профессию бухгалтера неперспективной

Москва, 22 декабря. В будущем и последующем годах специалистов по профилю бухгалтерия в России ждут весьма туманные перспективы. Электронный документооборот снижает шансы счетоводов на трудоустройство.

Как пишут «Известия», из-за повсеместной автоматизации возникнут трудности с поиском работы и у сотрудников контакт- и колл-центров, а также специалистов по обработке информации.

В фаворе сейчас мобильные и веб-разработчики, а также специалисты по информационной защите и кибербезопасности. Так, по оценкам специалистов, спрос на IT-кадры в стране только будет увеличиваться.

Также, по оценкам рекрутинговых агентств, в 2017-м году будет расти спрос кадры, занятых в промышленных отраслях.