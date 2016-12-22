Минфин Украины выкупил «Приватбанк» за одну гривну

Киев, 22 декабря. Все 100% акций украинского «Приватбанка» официально стали госсобственностью, цена сделки составила всего одну гривну. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Договор о продаже между ФГВФЛ и министерством финансов Украины о продаже 100% акций проблемного банка был подписан накануне.

«Поскольку капитал Приватбанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно закону Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну», — говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ.

Напомним, решение о национализации «Приватбанка» правительство Украины приняло 19 декабря. Ранее крупнейшими акционерами банка были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.