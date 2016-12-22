Ученые выяснили, как секс влияет на укрепление здоровья

Стерлинг (Шотландия), 22 декабря. Ученые из Шотландии выяснили, что секс, кроме удовольствия и продолжения потомства, помогает людям укреплять иммунитет.

Как сообщает BBC, в ходе опытов исследователи пришли к выводу, что именно половое размножение, в отличие от вегетативного или метода почкования, позволяет будущему поколению быть более здоровым.

Дело в том, что во время спаривания гены родителей смешиваются, в результате будущий организм проще адаптируется к условиям окружающей среды, то есть иммунитет потомства несколько крепче, чем пращуров.

В качестве доказательств, ученые провели эксперимент на водяных блохах, имеющих способность размножаться разными путями. Как оказалось, те особи, которые появились в результате спаривания, были гораздо устойчивее к заболеваниям.

